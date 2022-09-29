В Госдуме решают вопрос о госхранении гражданского оружия мобилизованных

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что депутаты совместно с Росгвардией прорабатывают вопрос о возможности для мобилизованных граждан сдавать на государственное хранение в приоритетном порядке свое гражданское оружие.

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"Владельцы оружия, которые подпадают под частичную мобилизацию или добровольно заключают контракт на военную службу, должны иметь приоритетное и внеочередное право сдавать свое оружие государству в ускоренном порядке на бессрочное хранение. Это важно еще и для того, чтобы обеспечить его сохранность", - написал он в своем телеграм-кана

"Соответствующие инициативы уже разрабатываются депутатами совместно с Росгвардией и другими заинтересованными ведомствами. Рассчитываю, что они будут внесены в Госдуму в ближайшее время", - отметил он.

Хинштейн отметил, что сегодня важно не допустить, чтобы в случае гибели владельца гражданское оружие перешло его наследнику.

"Указание принимать оружие у мобилизованных и контрактников во внеочередном порядке также направляется сейчас руководством Росгвардии всем органам ЛРРиГК (лицензионно-разрешительной работы и госконтроля) на "земле", - добавил Хинштейн.