В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
16 минут назад

В Госдуме прорабатывают вопрос о госхранении гражданского оружия мобилизованных

ТАССиещё 1

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что депутаты совместно с Росгвардией прорабатывают вопрос о возможности для мобилизованных граждан сдавать на государственное хранение в приоритетном порядке свое гражданское оружие.

В Госдуме решают вопрос о госхранении гражданского оружия мобилизованных
Фото: риа новостириа новости

"Владельцы оружия, которые подпадают под частичную мобилизацию или добровольно заключают контракт на военную службу, должны иметь приоритетное и внеочередное право сдавать свое оружие государству в ускоренном порядке на бессрочное хранение. Это важно еще и для того, чтобы обеспечить его сохранность", - написал он в своем телеграм-кана

"Соответствующие инициативы уже разрабатываются депутатами совместно с Росгвардией и другими заинтересованными ведомствами. Рассчитываю, что они будут внесены в Госдуму в ближайшее время", - отметил он.

Хинштейн отметил, что сегодня важно не допустить, чтобы в случае гибели владельца гражданское оружие перешло его наследнику.

"Указание принимать оружие у мобилизованных и контрактников во внеочередном порядке также направляется сейчас руководством Росгвардии всем органам ЛРРиГК (лицензионно-разрешительной работы и госконтроля) на "земле", - добавил Хинштейн.

Он также подчеркнул, что владельцы оружия, не сдавшие его, но уже находящиеся в зоне проведения специальной военной операции на Украине, "должны быть освобождены от ответственности в случае, если срок действия их разрешения на оружие истечет".

Политика,Александр Хинштейн,Росгвардия,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители