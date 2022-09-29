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1 час назад

Путин созвал заседание Совета безопасности

Мария Иванова

Президент России Владимир Путин 29 сентября встретится с членами Совета безопасности на оперативном совещании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Путин созвал заседание Совета безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков заявил, что в начале совещания Путин сделает заявление, которое покажут публике.

Также 29 сентября Путин проведет видеоконференцию с руководителями органов безопасности и разведки стран СНГ. Песков подчеркнул, что из-за «кратного роста внешних и внутренних угроз» на эти органы «ложится особая нагрузка и особая ответственность».

«Именно об этом пойдет речь», - заявил он.

Пресс-секретарь добавил, что вечером у президента запланированы непубличные встречи и международные телефонные переговоры.

Ранее стало известно, что 30 сентября в Москве состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых регионов. Песков отмечал, что Путин выступит перед церемонией, и просил не путать это выступление с посланием Федеральному собранию.

Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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