Путин созвал заседание Совета безопасности

Президент России Владимир Путин 29 сентября встретится с членами Совета безопасности на оперативном совещании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

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Песков заявил, что в начале совещания Путин сделает заявление, которое покажут публике.

Также 29 сентября Путин проведет видеоконференцию с руководителями органов безопасности и разведки стран СНГ. Песков подчеркнул, что из-за «кратного роста внешних и внутренних угроз» на эти органы «ложится особая нагрузка и особая ответственность».

«Именно об этом пойдет речь», - заявил он.

Пресс-секретарь добавил, что вечером у президента запланированы непубличные встречи и международные телефонные переговоры.