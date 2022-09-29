В Кремле заявили о военных НАТО в районе ЧП на «Северном потоке»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в районе утечек на «Северном потоке» находилось много кораблей и самолетов НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Такое заявление Песков сделал, комментируя новости о якобы замеченных в районе ЧП российских кораблях.

Он назвал такие утверждения «глупыми и ангажированными».

На газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошли три утечки за один день (по данным Svenska Dagbladet, утечек было четыре). В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать нельзя.

В Швеции сообщили, что в районе аварии были зафиксированы взрывы, и квалифицировали это как «грубый саботаж». В Кремле случившееся назвали диверсией.