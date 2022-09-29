Кремль назвал дату подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий

Президент РФ Владимир Путин встретится с главами Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей в Кремле, на полях церемонии принятия этих территорий в состав России. Об этом в четверг журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Разумеется, на полях этой церемонии эти встречи и состоятся", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Путин встретиться с главами четырех новых территорий.

Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий состоится в пятницу в Кремле в 15:00 мск.

Договоры о вхождении в состав РФ будут подписаны со всеми четырьмя территориями, где прошли референдумы.