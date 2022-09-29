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5 минут назад

Подписание договоров о вступлении в состав РФ новых территорий состоится 30 сентября

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин встретится с главами Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей в Кремле, на полях церемонии принятия этих территорий в состав России. Об этом в четверг журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кремль назвал дату подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий
Фото: ТАССТАСС

"Разумеется, на полях этой церемонии эти встречи и состоятся", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Путин встретиться с главами четырех новых территорий.

Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий состоится в пятницу в Кремле в 15:00 мск.

Депутатов пригласили в Кремль на мероприятие с Путиным

Договоры о вхождении в состав РФ будут подписаны со всеми четырьмя территориями, где прошли референдумы.

Договоры о вхождении территорий в состав РФ будут подписаны до рассмотрения связанных с этим вопросов Совфедом.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет Федерации,
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