В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Фото:

Авторы инициативы предлагают дополнить закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" новой статьей 18.1, посвященной предоставлению отсрочки кругу граждан по частичной мобилизации. Так, предлагается освободить от частичной мобилизации граждан, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет либо воспитывающих без матери (отца) одного ребенка и более в возрасте до 18 лет.

Кроме того, "Новые люди" предлагают предоставить отсрочку от частичной мобилизации гражданам, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении двух детей в возрасте до 18 лет. Также такую отсрочку предлагается предоставить гражданам, являющимся единственными кормильцами семей, в которых есть дети-инвалиды, а также тем, кто является единственным сыном или дочерью одинокого родителя.