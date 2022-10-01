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56 минут назад

В Думу внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

ТАССиещё 4

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Фото: 

Авторы инициативы предлагают дополнить закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" новой статьей 18.1, посвященной предоставлению отсрочки кругу граждан по частичной мобилизации. Так, предлагается освободить от частичной мобилизации граждан, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет либо воспитывающих без матери (отца) одного ребенка и более в возрасте до 18 лет.

Кроме того, "Новые люди" предлагают предоставить отсрочку от частичной мобилизации гражданам, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении двух детей в возрасте до 18 лет. Также такую отсрочку предлагается предоставить гражданам, являющимся единственными кормильцами семей, в которых есть дети-инвалиды, а также тем, кто является единственным сыном или дочерью одинокого родителя.

Также отсрочку предлагается предоставить сыновьям и родным братьям военнослужащих, проходивших военную службу, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов.

Политика,Госдума,
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