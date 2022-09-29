Захарова: ЧП на "Северных потоках" произошли в зоне контроля американской разведки

Инциденты с утечкой газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток -2» произошли в особой экономической зоне (ОЭЗ) Дании и Швеции, которую контролирует американская разведка, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: риа новости риа новости

Она отметила, что эти воды пытались определить как нейтральные.

«Это те самые натоцентричные страны [Дания и Швеция], которые нашпигованы американским вооружением, которые полностью контролируются американскими спецслужбами», — сказала представитель МИД.

Она отметила, что в этой зоне «на воде, под водой, над землей и в земле» все нашпиговано американским оборудованием.

Захарова также напомнила про заявления американских властей, в частности президента США Джо Байдена и представителя Госдепа Виктории Нуланд, которые ранее на официальных брифингах заявляли, что США «покончат» с проектом «Северный поток» в случае эскалации военных действий на Украине. Захарова подчеркнула, что многие годы США «вели борьбу всеми способами» с этим газопроводом.