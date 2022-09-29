Глава ЛНР прибыл в Москву для завершения процедуры присоединения к РФ

Глава ЛНР Леонид Пасечник приехал в Москву, чтобы завершить юридическую процедуру вхождения региона в состав России. Об этом сообщает ТАСС.

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23 - 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России.

В ЛНР сообщили, что по итогам референдума 98,42 процента избирателей поддержали присоединение к РФ.

28 сентября Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин отправились в Москву. Пасечник сообщал, что уже обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение ЛНР в состав России.

В Совете Федерации заявили, что не планируют внеочередного заседания для принятиях новых регионов в состав страны. По словам главы Совфеда Валентины Матвиенко, этот вопрос могут рассмотреть на плановом заседании 4 октября.