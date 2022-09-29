Антонов предостерег США по Крыму

Американские политики должны понимать, что Россия будет отстаивать свой суверенитет, включая Крым и территории, которые могут стать российскими. Об этом в своей статье в издании National Interest написал посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.

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«Хотел бы добавить, что некоторые американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления», - написал Антонов.

Он также добавил, что США подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, что может грозить непредсказуемыми последствиями.

«Официальные лица США продолжают нагнетать обстановку, запугивая американскую и международную общественность бутафорскими российскими "ядерными угрозами". Такая риторика искажает заявления российского руководства»,— написал Антонов.

При этом он предостерег американских военных планировщиков от ошибочности их предположений о возможности ограниченного ядерного конфликта. По его словам в случае подобного конфликта США не смогут укрыться за океаном. Он подчеркнул, что это «крайне опасный эксперимент».