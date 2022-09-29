В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

Антонов предостерег США по Крыму

Елена Прошина

Американские политики должны понимать, что Россия будет отстаивать свой суверенитет, включая Крым и территории, которые могут стать российскими. Об этом в своей статье в издании National Interest написал посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.

Антонов предостерег США по Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хотел бы добавить, что некоторые американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления», - написал Антонов.

Он также добавил, что США подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, что может грозить непредсказуемыми последствиями.

«Официальные лица США продолжают нагнетать обстановку, запугивая американскую и международную общественность бутафорскими российскими "ядерными угрозами". Такая риторика искажает заявления российского руководства»,— написал Антонов.

При этом он предостерег американских военных планировщиков от ошибочности их предположений о возможности ограниченного ядерного конфликта. По его словам в случае подобного конфликта США не смогут укрыться за океаном. Он подчеркнул, что это «крайне опасный эксперимент».

Антонов также отметил очевидность того, что США вовлечены в военный конфликт на стороне Украины из-за наращивания поставок вооружения Киеву.

Политика,Анатолий Антонов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители