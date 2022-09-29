В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря

Ожидаемое вхождение в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей закрепит за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Азовское море становится нашим внутренним. Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», – цитирует РИА «Новости» Константинова.

По его словам, мариупольский порт становится важным грузовым пунктом, каким всегда и являлся.

«Грузовое сообщение тоже должно восстановиться в полной мере. Уверен, что можно будет реализовать много различных программ», – подчеркнул Константинов.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.