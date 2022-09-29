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4 минуты назад

В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря

Деловая газета "Взгляд"

Ожидаемое вхождение в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей закрепит за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Азовское море становится нашим внутренним. Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», – цитирует РИА «Новости» Константинова.

По его словам, мариупольский порт становится важным грузовым пунктом, каким всегда и являлся.

«Грузовое сообщение тоже должно восстановиться в полной мере. Уверен, что можно будет реализовать много различных программ», – подчеркнул Константинов.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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Вхождение Донецкой народной рспублики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины. Как заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Украина де-факто прекратила существование.

Политика,Кирилл Стремоусов,Владимир Константинов,Владимир Путин,
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