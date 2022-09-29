В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря

После вхождения ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России Азовское море получит статус исключительно внутреннего моря РФ, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Он назвал это стратегическим решением, отметив, что РФ получит безопасность, торговые пути, курортную сферу и рыбное хозяйство, сообщает РИА Новости.

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Кроме того, по его словам, Мариупольский порт станет важным грузовым пунктом, каким всегда и являлся.