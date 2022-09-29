В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря

После вхождения ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России Азовское море получит статус исключительно внутреннего моря РФ, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Он назвал это стратегическим решением, отметив, что РФ получит безопасность, торговые пути, курортную сферу и рыбное хозяйство, сообщает РИА Новости.
Кроме того, по его словам, Мариупольский порт станет важным грузовым пунктом, каким всегда и являлся.
Прошедшие в регионах с 23 по 27 сентября референдумы большинством голосов одобрили присоединение территорий к России. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.