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1 минуту назад

Азовское море станет внутренним морем России

BFM.RU

После вхождения ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России Азовское море получит статус исключительно внутреннего моря РФ, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Он назвал это стратегическим решением, отметив, что РФ получит безопасность, торговые пути, курортную сферу и рыбное хозяйство, сообщает РИА Новости.

В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, по его словам, Мариупольский порт станет важным грузовым пунктом, каким всегда и являлся.

В ЛНР озвучили возможный срок вхождения в состав РФ

Прошедшие в регионах с 23 по 27 сентября референдумы большинством голосов одобрили присоединение территорий к России. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Политика,Владимир Константинов,Владимир Путин,
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