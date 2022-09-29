Столкновение ядерных держав: Антонов раскрыл цель провокаций США

Прямая вовлеченность американских властей в конфликт на стороне Украины очевидна из-за того, что Вашингтон открыто наращивает передачу Киеву смертоносного оружия, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление российского посла в Соединенных Штатах Анатолия Антонова.

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Он заявил изданию National Interest о том, что открыто наращиваются поставки летального оружия. Кроме того, Украину снабжают разведданными, а США и Киев вместе планируют операции против Вооруженных сил РФ, в то время, как ВСУ обучают «мастерству войны» на технике Североатлантического альянса.

Как отметил российский дипломат, в настоящее время есть ощущение, будто Москву «испытывают на прочность», проверяя, сколько у России «терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады». Антонов считает, что Соединенные Штаты подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, что чревато «непредсказуемыми последствиями».