В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
8 минут назад

Столкновение ядерных держав: Антонов раскрыл цель провокаций США

Елена Прошина

Прямая вовлеченность американских властей в конфликт на стороне Украины очевидна из-за того, что Вашингтон открыто наращивает передачу Киеву смертоносного оружия, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление российского посла в Соединенных Штатах Анатолия Антонова.

Столкновение ядерных держав: Антонов раскрыл цель провокаций США
Фото: ТАССТАСС

Он заявил изданию National Interest о том, что открыто наращиваются поставки летального оружия. Кроме того, Украину снабжают разведданными, а США и Киев вместе планируют операции против Вооруженных сил РФ, в то время, как ВСУ обучают «мастерству войны» на технике Североатлантического альянса.

В США признали «украинскую авантюру» ошибочной

Как отметил российский дипломат, в настоящее время есть ощущение, будто Москву «испытывают на прочность», проверяя, сколько у России «терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады». Антонов считает, что Соединенные Штаты подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, что чревато «непредсказуемыми последствиями».

Посол выразил надежду на то, что, несмотря на все сложности, Москва и Вашингтон не подошли к «порогу срыва в пропасть» ядерного конфликта. Антонов призвал американские власти прекратить угрозы в стороны Москвы.

Политика,Анатолий Антонов,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители