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20 минут назад

В Госдуме предложили ввести квоты на бронь от мобилизации для всех предприятий

Ura.Ru

Депутаты от фракции ЛДПР предложили установить квоты сотрудников на каждом предприятии, которые смогут получить бронь от мобилизации. Об этом сообщил автор инициативы, депутат Государственной думы Владимир Кошелев.

В Госдуме предложили изменить условия мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Необходимо срочно принять акт правительства о порядке бронирования работников организаций и предприятий на период мобилизации. Напомню, что даже во время Великой Отечественной войны „бронированными“ были 47% москвичей-мужчин. А в среднем на предприятиях страны — до 25%», — рассказал он в беседе с «Известиями».

По его словам, для установления квоты нужно определить минимальный процент от штатной численности, который критически важен для сохранения объемов производства.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на фронт будут призваны 300 тысяч резервистов. Исключение составят работники 195 специальностей в сферах IT и связи, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации. Также не могут быть призваны учащиеся очной и очно-заочной форм обучения. Кроме того, авиакомпании попросили Минобороны включить в бронь от частичной мобилизации ведущих специалистов гражданской авиации. Аналогичная просьба была озвучена в отношении российских учителей.

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