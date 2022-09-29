В Госдуме предложили изменить условия мобилизации

«Необходимо срочно принять акт правительства о порядке бронирования работников организаций и предприятий на период мобилизации. Напомню, что даже во время Великой Отечественной войны „бронированными“ были 47% москвичей-мужчин. А в среднем на предприятиях страны — до 25%», — рассказал он в беседе с «Известиями».