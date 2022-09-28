Захарова сравнила новые антироссийские санкции с временами Наполеона

«В ЕС решили запретить импорт из РФ средств для макияжа и бритья, мыла и туалетной бумаги, сообщают западные СМИ. Если добавить к этому экономию воды, то невольно вспоминается эпистолярный диалог двухсотлетней давности. Наполеон писал Жозефине: “Не мойся, я еду и спешу изо всех сил, через три дня буду здесь”», – написала Захарова.