Захарова сравнила новые антироссийские санкции с временами Наполеона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила возможный запрет Евросоюзом импорта из России мыла с речью Наполеона Бонапарта. Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.
«В ЕС решили запретить импорт из РФ средств для макияжа и бритья, мыла и туалетной бумаги, сообщают западные СМИ. Если добавить к этому экономию воды, то невольно вспоминается эпистолярный диалог двухсотлетней давности. Наполеон писал Жозефине: “Не мойся, я еду и спешу изо всех сил, через три дня буду здесь”», – написала Захарова.
Ранее Мария Захарова заявила, что власти США давно пытаются уничтожить энергетическое сотрудничество в Европе.