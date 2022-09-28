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12 минут назад

Захарова сравнила новые антироссийские санкции с временами Наполеона

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила возможный запрет Евросоюзом импорта из России мыла с речью Наполеона Бонапарта. Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.

Захарова сравнила новые антироссийские санкции с временами Наполеона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ЕС решили запретить импорт из РФ средств для макияжа и бритья, мыла и туалетной бумаги, сообщают западные СМИ. Если добавить к этому экономию воды, то невольно вспоминается эпистолярный диалог двухсотлетней давности. Наполеон писал Жозефине: “Не мойся, я еду и спешу изо всех сил, через три дня буду здесь”», – написала Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что власти США давно пытаются уничтожить энергетическое сотрудничество в Европе.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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