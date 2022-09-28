Россия предостерегла Запад от опрометчивых шагов

Глава делегации России по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что российская сторона предостерегает США и Великобританию от опрометчивых шагов. Об этом сообщают «Известия».

Фото: МИД России МИД России

Гаврилов также добавил, что поддержка Украины в боевых действиях приравнивается к участию в конфликте.

«Самым внимательным образом следим за попытками США мобилизовать своих сателлитов на еще более ожесточенное противостояние с Российской Федерацией. Модернизируя собственный ядерный потенциал, Вашингтон поощряет к безответственной эскалации ядерной риторики и лондонских союзников, которые открыто заявляют о безусловной готовности в случае необходимости нажать на “красную кнопку”», – заявил он.

Кроме того, Гаврилов повторил слова президента России Владимира Путина о том, что при угрозе территориальной целостности РФ будут задействованы «все имеющиеся в распоряжении средства». Также Гаврилов подчеркнул, что Россия будет принимать решения по итогам референдумов, не учитывая мнение стран-членов НАТО.