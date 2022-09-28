Сенатор назвал две страны, которым выгодны подрывы "Северных потоков"

Единственный вопрос, который остается задавать по поводу подрывов «Северных потоков», пока нет результатов технических и криминалистических экспертиз, — кому это выгодно. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Константин Косачев.
По его словам, это выгодно только двум странам. Первая — Украина, которая становится монополистом поставок российского трубопроводного газа в Европу, отметил он.
Вторая заинтересованная страна, по мнению Косачева, — США. Он отметил, что американская сторона устраняет из Европы значительную долю трубопроводного газа из РФ как конкурента американского сжиженного.
«Сейчас, если я прав, американцы и украинцы будут хором и во весь голос убеждать Европу, что это не так и что подрывы — очередная попытка России расколоть коллективный Запад с примкнувшими новобранцами вкупе. Типа — «если уж они бомбили своих на Запорожской АЭС, с них станет», — написал Косачев.
Как он отметил, Европе предстоит сделать трудный выбор: принять на веру заявления США и Украины и в очередной раз продемонстрировать «пресловутую евроатлантическую солидарность (читай — трусливую лояльность)» или набраться смелости для проведения реального и честного расследования. Сенатор обратил внимание, что Россия к нему абсолютно готова.
Ранее стало известно, что заседание СБ ООН по ситуации с «Северными потоками» состоится 30 сентября.