Сенатор назвал две страны, которым выгодны подрывы "Северных потоков"

«Сейчас, если я прав, американцы и украинцы будут хором и во весь голос убеждать Европу, что это не так и что подрывы — очередная попытка России расколоть коллективный Запад с примкнувшими новобранцами вкупе. Типа — «если уж они бомбили своих на Запорожской АЭС, с них станет», — написал Косачев.