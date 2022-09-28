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41 минуту назад

Косачев назвал две страны, которым выгодны подрывы "Северных потоков"

Газета.Ru

Единственный вопрос, который остается задавать по поводу подрывов «Северных потоков», пока нет результатов технических и криминалистических экспертиз, — кому это выгодно. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Константин Косачев.

Сенатор назвал две страны, которым выгодны подрывы "Северных потоков"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это выгодно только двум странам. Первая — Украина, которая становится монополистом поставок российского трубопроводного газа в Европу, отметил он.

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Вторая заинтересованная страна, по мнению Косачева, — США. Он отметил, что американская сторона устраняет из Европы значительную долю трубопроводного газа из РФ как конкурента американского сжиженного.

«Сейчас, если я прав, американцы и украинцы будут хором и во весь голос убеждать Европу, что это не так и что подрывы — очередная попытка России расколоть коллективный Запад с примкнувшими новобранцами вкупе. Типа — «если уж они бомбили своих на Запорожской АЭС, с них станет», — написал Косачев.

Как он отметил, Европе предстоит сделать трудный выбор: принять на веру заявления США и Украины и в очередной раз продемонстрировать «пресловутую евроатлантическую солидарность (читай — трусливую лояльность)» или набраться смелости для проведения реального и честного расследования. Сенатор обратил внимание, что Россия к нему абсолютно готова.

Ранее стало известно, что заседание СБ ООН по ситуации с «Северными потоками» состоится 30 сентября.

Политика,Константин Косачев,Совбез ООН,
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