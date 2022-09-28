Россия намерена созвать заседание СБ ООН по ситуации с «Северными потоками»

«Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2», — написала она.

Напомним, что 26 сентября стало известно об утечках на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». Первым о произошедшем ЧП в водах Дании сообщил Nord Stream 2 AG. Там утечку зафиксировали на одной из ниток газопровода. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG. Утечка также произошла в водах Дании.