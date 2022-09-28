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8 минут назад

Россия намерена созвать заседание СБ ООН по ситуации с «Северными потоками»

Елена Прошина

Россия намерена созвать официальное заседание Совета Безопасности ООН по поводу случившегося на обоих газопроводах «Северный поток». Об этом у себя в Telegram-канале сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия намерена созвать заседание СБ ООН по ситуации с «Северными потоками»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2», — написала она.

Напомним, что 26 сентября стало известно об утечках на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». Первым о произошедшем ЧП в водах Дании сообщил Nord Stream 2 AG. Там утечку зафиксировали на одной из ниток газопровода. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG. Утечка также произошла в водах Дании.

Официальных причин произошедшего пока нет. При этом в некоторых странах, в том числе Германии, Польше и России, рассматривают версию с целенаправленной диверсией. На данный момент по факту произошедшего проводится расследование.

Политика,В мире,Происшествия,Мария Захарова,МИД России,Совбез ООН,
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