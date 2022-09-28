Сенаторы предлагают передавать правоохранителям сведения о выпускниках школ с психическими отклонениями, чтобы избежать в дальнейшем ситуаций с вооруженными нападениями на учебные заведения. Об этом сообщила в среду глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Буквально вчера у меня был разговор с министром чрезвычайных ситуаций РФ, в понедельник у нас будет встреча. У нас есть законодательная инициатива - она касается снятия противоречий в законе об охране здоровья граждан и в законе о полиции", - сказала сенатор на пресс-конференции в "Парламентской газете".

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Позднее в беседе с корреспондентом ТАСС она пояснила, что, согласно проведенному анализу, вооруженные нападения в учебных заведениях совершали психически нездоровые люди, которые состояли на учете. Гумерова сослалась на пояснения от МВД России о том, что пока такие дети учатся в школе, с ними работают психологи, а когда они выпускаются из школы, отсутствует правовая возможность передать их данные правоохранителям.

"Мы хотим, чтобы эти сведения в закрытом режиме передавались в соответствующие органы, они знали, что на их территории проживают такие люди, могли за ними наблюдать и профилактировать такие выпады", - пояснила глава комитета СФ.

Сенатор уточнила, что эта идея приветствуется сотрудниками органов внутренних дел.

"Если мы продумаем этот алгоритм, то этот человек будет находиться под наблюдением, тогда трагедий удастся избежать в дальнейшем", - заключила Гумерова.

Утром 26 сентября в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек, свыше 20 пострадали. До 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что открывший стрельбу в школе Ижевска состоял на учете с диагнозом "шизофрения".

Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале министерства "Большая перемена".

"Открывший стрельбу в ижевской школе Артем Казанцев состоял на учете с диагнозом "шизофрения", заявил министр просвещения России Сергей Кравцов", - говорится в сообщении.

Устроивший стрельбу в школе №88 в Ижевске Артем Казанцев был замкнутым человеком, он проживал с матерью и бабушкой. Такую характеристику дали ему соседи по подъезду, передает РИА Новости.

По их словам, Казанцев никогда не здоровался и почти всегда ходил в капюшоне. «Я его плохо знаю. (...) С семьей жил, мама, бабушка. Условия у них были очень хорошие для житья», — отметил один из опрошенных соседей.

Другой мужчина сообщил, что родственники Казанцева уехали со следователями. Он также рассказал, что от своей бабушки знал, что у Казанцева была шизофрения и он нигде не работал.

«Я гуляю утром с собакой, а он в 6 часов утра мог уже идти, идти той же дорогой мимо школы (в которой была стрельба) по улице Майской… И поздно вечером мог оттуда же идти», — добавил собеседник.

До этого сообщалось, что в квартире стрелявшего в школе Ижевска прошли обыски. Оттуда были изъяты пять мобильных телефонов и компьютер, в котором он сохранил предсмертную записку.

Молодой человек, который накануне устроил массовую стрельбу в ижевской школе, был приверженцем идеологии «Колумбайна» (организация запрещена в России). Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает ТАСС.

По ее словам, об этом свидетельствуют материалы, сохраненные в гаджетах подозреваемого.

«Также долгое время проводил в компьютере, в компьютерных играх агрессивных», — рассказала Петренко.

Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске произошла стрельба. Как сообщили в Следственном комитете РФ, стрелявшим оказался бывший ученик этой школы, он был одет во все черное с нацистской символикой и имел с собой два пистолета. По информации ведомства, нападавший покончил с собой. Жертвами трагедии стали 17 человек.

2 февраля Верховный суд Российской Федерации признал движение «Колумбайн» террористическим. Это решение было принято в ответ на иск Генеральной прокуратуры.

О движении «Колумбайн» стали говорить после того, как 20 апреля 1999 года двое подростков, ученики старших классов школы «Колумбайн» в Колорадо (США) — Эрик Харрис и Дилан Клиболд — спланировали и совершили нападение на учеников и персонал их учебного учреждения.

С помощью стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств они убили 13 человек (12 учеников и одного учителя) и ранили еще 23. После нападавшие совершили самоубийство.

После этого в некоторых странах мира, в том числе в России, появились тематические сообщества в социальных сетях, посвященные тем событиям и восхваляющие организаторов убийств. Некоторые виртуальные фанаты американских подростков из «Колумбайна» решили повторить их «подвиг», что привело к новым убийствам.

Артему Казанцеву, открывшему стрельбу в ижевской школе, еще в 2011 году был поставлен диагноз «вялотекущая шизофрения». Кроме того, сообщается, что за неделю до стрельбы в школе он посещал врача. Психиатр Евгений Фомин рассказал Вечерней Москве», как проявляется это заболевание и почему медики не смогли распознать рецидив.

Признаки заболевания

По словам специалиста, рецидив вялотекущей шизофрении может произойти в любой момент, если человек не принимает прописанных ему препаратов.

— Вялотекущая шизофрения проявляется эпизодами. Как правило, такие пациенты должны наблюдаться у врача. В большинстве случаев они проходят долгую терапию. Врач должен отслеживать состояние пациента и корректировать препараты, — пояснил Фомин.

Он также рассказал, что эпизоды имеют и природную сезонность: например, могут произойти рецидивы весной или осенью.

Кроме того, по мнению психиатра, обострение заболевания может произойти, если человек сам себе отменяет медикаменты, так как думает, что он достаточно здоров.

Фомин назвал признаки заболевания. По его словам, люди с вялотекущей шизофренией:

ведут себя странно;

могут говорить несвязные фразы;

могут быть зацикленными на какой-то идее;

видят галлюцинации.

— Это могут быть какие-то странности в поведении. Как правило, такие люди говорят странные слова и формулируют неадекватные мысли. Также они могут быть зациклены на какой-то идее и видеть галлюцинации. Предугадать опасность поведения людей с вялотекущей шизофренией очень сложно. С момента первого эпизода до постановки диагноза может пройти очень много лет. Пациент не способен критически оценить собственное состояние. В этом случае прогноз заболевания сильно ухудшается. Если вы видите странности в поведении соседа или знакомого, не поворачивайтесь к нему спиной. Неизвестно, какие мысли он преследует и что он может сделать, — отметил эксперт.

Почему врач мог не заметить рецидив

Психиатр объяснил, почему врач ижевского стрелка не смог выявить у него рецидив вялотекущей шизофрении во время последнего приема. По его словам, пациенты могут скрывать свое состояние и не сотрудничать с медиками.

— Пациенты могут скрывать от врачей свое психическое состояние. Они думают, что им выпишут новые препараты и усилят контроль или положат в больницу на принудительное лечение, — говорит эксперт. — Врач мог пропустить рецидив у стрелка. Психиатрия очень субъективна. Здесь все основывается на опыте и интуиции врача, а также на способности и желании пациента сотрудничать.

Фомин подчеркнул, что люди с вялотекущей шизофренией легко поддаются внушению. Артема Казанцева могли настроить на совершение этих действий третьи лица.

— Отмечу, что у убийцы была еще и склонность к насилию. В состоянии психической болезни человек очень внушаем. Он долгое время изучал информацию о подобных акциях. Я не исключаю, что трагедия в Ижевске спланирована третьими лицами, которые подтолкнули стрелка к этим действиям, — сказал он.

Собеседник «ВМ» предупредил, что в России нет пристального надзора за пациентами с вялотекущей шизофренией. Во многих случаях на них обращают внимание после совершения преступления:

— В России нет должного врачебного контроля за такими пациентами. В случае неявки на прием больного приглашают в другое время. Тем не менее никто не будет его искать и принуждать к лечению. Пока он не совершит противоправное действие, например убийство, никто не будет обращать на него внимания.

Трагедия произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром в понедельник, 26 сентября. Неизвестный в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам. В результате трагедии погибли 17 человек, еще 24 пострадали. По факту преступления СК возбудил уголовное дело.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал частично отменить мораторий на смертную казнь. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

С такой инициативой Миронов выступил после нападения стрелков на школу в Казани. По его мнению, смертной казнью должны караться убийства детей.