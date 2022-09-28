Разрушение ниток водопроводов «Северный поток -1» и «Северный поток - 2» может стать началом полномасштабной подводной войны, которая затронет и другие стратегические объекты, идущие по морскому дну, в том числе и интернет-кабели. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Московский комсомолец».

26 сентября стало известно, что на газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошли сразу три утечки за один день. В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать нельзя. В Швеции заявили, что в районе аварии были зафиксированы взрывы, и квалифицировали это как «грубый саботаж». В Дании отметили, что три одновременные утечки вряд ли могут оказаться случайностью. Швеция, Дания и Германия начали расследование.

Военный эксперт капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров напомнил, что по дну морей и океанов проложено «огромное количество» стратегически важных объектов.

«Почти все коммуникационные кабели между Европой и Америкой – Интернет, телефонные и телеграфные кабели – проложены по дну Атлантического океана. Их не просто много, а очень много – огромное количество!» - заметил он.

При этом он обратил внимание на то, что взрыв российских газопроводов можно считать актом государственного терроризма и то, будут ли подобные диверсии продолжаться, зависит от проведенного сейчас расследования.

«Если станут реально искать виновных, то это можно будет прекратить. А если виновных искать не захотят, точнее, просто поймут, кто на самом деле виновник, и решат его не называть, то это действительно может продолжиться», - пояснил он.

В свою очередь обозреватель Fox News Карлсон констатировал, что перерубив подводный связной кабель между США и Британией, можно обрушить работу бирж в Лондоне и Нью-Йорке. Повреждения идущих по морскому дну кабелей может обернуться катастрофой и для Тайваня. Если их перерубить, остров потеряет связь и управление.