Захарова потребовала от Байдена объяснить аварию на «Северном потоке»

Президенту США Джо Байдену следует сказать, была ли угроза «покончить с «Северным потоком» реализована американской стороной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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Она призвала властей США прокомментировать, имеет ли Вашингтон отношение к тем авариям, которые произошли недавно на трубопроводе.

Захарова опубликовала видео, на котором Байден некоторое время назад сделал заявление по «Северному потоку». Он подчеркнул, что с «Северным потоком» «будет покончено» в случае вторжения России на Украину.

«Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет... Северного потока-2. Мы покончим с этим <...> Я вам обещаю, мы сможем это сделать», - процитировала Захарова президента США.

Напомним, что в ночь на 26 сентября была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток — 2». Также утечки топлива произошли из двух ниток «СП-1». Западные политики увидели в этом причастность России.