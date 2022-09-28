В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
1 час назад

В Думу внесли законопроект об установлении МРОТ в 2023 году в размере 16 242 рубля

ТАССиещё 8

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 рубля. Документ опубликован в думской электронной базе в среду.

В Думу внесли законопроект об установлении МРОТ в 2023 году
Фото: риа новостириа новости

"Исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на 2023 год 15 669 рублей с ростом на 3,3% к предыдущему году МРОТ с 1 января 2023 г. предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году", - указано в пояснительных материалах к законопроекту.

Таким образом, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников", - считают разработчики инициативы.

Ранее кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Согласно документу, расходы федерального бюджета составят 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн рублей в 2024 году и 29,2 трлн рублей в 2025 году. Доходы бюджета составят 26,1 трлн рублей в 2023 году, 27,2 трлн рублей в 2024 году и 27,9 трлн рублей в 2025 году. Дефицит, согласно прогнозам, составит порядка 2% ВВП. Закрыть его предполагается преимущественно за счет заимствований.

Политика,Госдума,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители