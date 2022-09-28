В Думу внесли законопроект об установлении МРОТ в 2023 году

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 рубля. Документ опубликован в думской электронной базе в среду.

"Исходя из устанавливаемой величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на 2023 год 15 669 рублей с ростом на 3,3% к предыдущему году МРОТ с 1 января 2023 г. предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году", - указано в пояснительных материалах к законопроекту.

Ранее кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Согласно документу, расходы федерального бюджета составят 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн рублей в 2024 году и 29,2 трлн рублей в 2025 году. Доходы бюджета составят 26,1 трлн рублей в 2023 году, 27,2 трлн рублей в 2024 году и 27,9 трлн рублей в 2025 году. Дефицит, согласно прогнозам, составит порядка 2% ВВП. Закрыть его предполагается преимущественно за счет заимствований.