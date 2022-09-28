Володин предложил отдать машины покинувших Россию семьям участников СВО

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил обсудить передачу машин, которые бросили на границе России те, кто покидают страну из-за мобилизации. Об этом он сообщил на пленарном заседании палаты, передает ТАСС.

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«Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно», — сказал Володин.

Он также отметил, что с 21 сентября составляются списки выезжающих граждан за пределы Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что некоторые россияне, стоящие в пробках в районе погранперехода в Грузию, пытаются продать свои автомобили, чтобы добраться до него пешком.

До этого стало известно, что россиянам, пытающимся уехать в Грузию, разрешили проходить границу на КПП «Верхний Ларс» пешком. Сообщается, что такое решение приняли из-за большого количества желающих перейти границу и уехать в соседнюю страну.