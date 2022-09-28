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48 минут назад

Спикер Госдумы Володин предложил отдать машины покинувших Россию семьям участников СВО

Газета.Ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил обсудить передачу машин, которые бросили на границе России те, кто покидают страну из-за мобилизации. Об этом он сообщил на пленарном заседании палаты, передает ТАСС.

Володин предложил отдать машины покинувших Россию семьям участников СВО
Фото: риа новостириа новости

«Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно», — сказал Володин.

Он также отметил, что с 21 сентября составляются списки выезжающих граждан за пределы Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что некоторые россияне, стоящие в пробках в районе погранперехода в Грузию, пытаются продать свои автомобили, чтобы добраться до него пешком.

До этого стало известно, что россиянам, пытающимся уехать в Грузию, разрешили проходить границу на КПП «Верхний Ларс» пешком. Сообщается, что такое решение приняли из-за большого количества желающих перейти границу и уехать в соседнюю страну.

26 сентября агентство Reuters со ссылкой на правительство Финляндии утверждало, что почти 17 тыс. россиян пересекли границу со страной в минувшие выходные, что на 80% больше, чем неделей ранее.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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