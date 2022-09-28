Кремль ответил на вопрос о посещении Путиным концерта в честь новых территорий

«Пока не могу вам ответить на этот вопрос», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, посетит ли Путин концерт в честь присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, который пройдет в пятницу на Васильевском спуске в Москве.