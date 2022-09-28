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54 минуты назад

Кремль ответил на вопрос о посещении Путиным концерта в честь новых территорий

Lenta.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает, пойдет ли глава государства Владимир Путин на концерт, посвященный присоединению к России новых территорий. Его слова приводит РИА Новости.

Кремль ответил на вопрос о посещении Путиным концерта в честь новых территорий
Фото: ТАССТАСС

«Пока не могу вам ответить на этот вопрос», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, посетит ли Путин концерт в честь присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, который пройдет в пятницу на Васильевском спуске в Москве.

Ранее ряд СМИ сообщил, что появилась информация о планируемом проведении в пятницу около Кремля концерта в честь присоединения к России новых территорий.

Ранее депутаты Госдумы Ирина Белых и Мария Бутина выразили поддержку действиям президента России Владимира Путина и проведению референдумов о присоединении к России.

23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование закончилось 27 сентября.

Политика,Мария Бутина,Ирина Белых,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдума,
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