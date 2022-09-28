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28 минут назад

Лавров заявил, что Россия переживает судьбоносный этап в своей истории

ТАССиещё 1

Российская дипломатия продолжит отстаивать национальные интересы, честь и достоинство страны, которая переживает судьбоносный этап в своей истории: сейчас определяется будущее мирового порядка и место России в нем. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии гашения марки, посвященной 220-летию учреждения МИД России.

Лавров заявил, что Россия переживает судьбоносный этап в своей истории
Фото: риа новостириа новости

"Сегодня наша страна переживает судьбоносный этап в своей истории. Не будет преувеличением сказать, что определяется будущее мирового порядка и место России в нем. И, как всегда, с дипломатов спрос особый. Нам предстоит и далее настойчиво, творчески работать на международной арене над выполнением принимаемых решений российского руководства по отстаиванию национальных интересов, чести и достоинства, исторического наследия России", - подчеркнул он.

Глава дипведомства добавил, что основными целями российской внешней политики остаются обеспечение национальной безопасности страны, ее суверенитета, территориальной целостности, "формирование благоприятных внешних условий для устойчивого внутреннего развития и упрочение позиций России как одного из центров многополярного мира".

"Во взаимодействии с партнерами будем продвигать конструктивную, объединительную повестку дня, вносить соразмерный геополитическому весу страны вклад в поддержание глобальной стабильности и развитие международного сотрудничества", - заключил министр.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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