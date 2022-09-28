Лавров заявил, что Россия переживает судьбоносный этап в своей истории

"Сегодня наша страна переживает судьбоносный этап в своей истории. Не будет преувеличением сказать, что определяется будущее мирового порядка и место России в нем. И, как всегда, с дипломатов спрос особый. Нам предстоит и далее настойчиво, творчески работать на международной арене над выполнением принимаемых решений российского руководства по отстаиванию национальных интересов, чести и достоинства, исторического наследия России", - подчеркнул он.