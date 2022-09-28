Захарова прокомментировала отказ Швейцарии в визе шахматисту Карпову

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Швейцария не выдала въездную визу шахматисту Анатолию Карпову. В своем Telegram-канале она отметила, что таким образом страна отказывается от политики нейтралитета.

Карпов должен был посетить штаб-квартиру ООН для участия в демонстрации фильма «Чемпион мира». Картина посвящена поединку за звание чемпиона мира между действующим на тот момент чемпионом мира Карповым и претендентом Виктором Корчным.

«Берн демонстрирует неспособность проводить политику нейтралитета, которую много лет считал своим достижением», — заявила Захарова.