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53 минуты назад

Захарова: Швейцария потеряла нейтралитет, не выдав визу шахматисту Карпову

Никита Бородкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Швейцария не выдала въездную визу шахматисту Анатолию Карпову. В своем Telegram-канале она отметила, что таким образом страна отказывается от политики нейтралитета.

Захарова прокомментировала отказ Швейцарии в визе шахматисту Карпову
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Карпов должен был посетить штаб-квартиру ООН для участия в демонстрации фильма «Чемпион мира». Картина посвящена поединку за звание чемпиона мира между действующим на тот момент чемпионом мира Карповым и претендентом Виктором Корчным.

«Берн демонстрирует неспособность проводить политику нейтралитета, которую много лет считал своим достижением», — заявила Захарова.

Отметим, что постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявлял, что российская сторона предприняла все усилия для помощи в получении разрешения на въезд для Карпова. По его словам, швейцарские власти отказались от оформления визы «последний момент».

Политика,Виктор Корчной,Геннадий Гатилов,Мария Захарова,Анатолий Карпов,МИД России,ООН,
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