Россия заключила сделку с талибами

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписало предварительное соглашение с Россией о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан. Об этом заявил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли страны Хаджи Нуриддин Азизи. Его слова приводит агентство Reuters.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Азизи, его ведомство активно работает над диверсификацией импортных поставок, в то время как Россия предложила администрации талибов скидку на сырье. Чиновник уточнил, что Россия в рамках сделки поставит в Афганистан около одного миллиона тонн бензина, один миллион тонн дизельного топлива, 500 тыс. т сжиженного нефтяного газа и два миллиона тонн пшеницы.

Reuters обращает внимание, что это соглашение стало первой крупной международной экономической сделкой, которую талибы заключили после захвата власти в августе 2021 года.

Ранее заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что Афганистан нуждается в срочном финансировании со стороны стран-доноров, поскольку 6 млн афганцев могут в скором времени столкнуться с голодом из-за продолжающегося в стране экономического кризиса.