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46 минут назад

Reuters: "Талибан" подписал контракт на поставку российских нефтепродуктов, газа и пшеницы

Газета.Ru

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписало предварительное соглашение с Россией о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан. Об этом заявил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли страны Хаджи Нуриддин Азизи. Его слова приводит агентство Reuters.

Россия заключила сделку с талибами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Азизи, его ведомство активно работает над диверсификацией импортных поставок, в то время как Россия предложила администрации талибов скидку на сырье. Чиновник уточнил, что Россия в рамках сделки поставит в Афганистан около одного миллиона тонн бензина, один миллион тонн дизельного топлива, 500 тыс. т сжиженного нефтяного газа и два миллиона тонн пшеницы.

Reuters обращает внимание, что это соглашение стало первой крупной международной экономической сделкой, которую талибы заключили после захвата власти в августе 2021 года.

Талибы отвергли обвинения со стороны ООН в связях с террористами

Ранее заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что Афганистан нуждается в срочном финансировании со стороны стран-доноров, поскольку 6 млн афганцев могут в скором времени столкнуться с голодом из-за продолжающегося в стране экономического кризиса.

Исходя из расчетов Гриффитса, стране необходимо предоставить $770 млн в срочном порядке, чтобы население смогло пережить предстоящую зиму.

Политика,Мартин Гриффитс,Талибан,ООН,
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