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27 минут назад

Лавров заявил, что преступления японского милитаризма не должны быть забыты

ТАСС

Преступления японского милитаризма не имеют срока давности и не должны быть забыты, волюнтаристские подходы к освещению исторических событий недопустимы. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам международной конференции "Преступления милитаристской Японии: исторические и современные аспекты". Текст обращения в среду зачитал проректор по научной работе Дипломатической академии МИД России Олег Карпович.

Лавров: преступления японского милитаризма не должны быть забыты
Фото: риа новостириа новости

"Преступления японского милитаризма не имеют срока давности и, следовательно, не должны быть забыты. При этом, к сожалению, от официального Токио не только не слышно слов раскаяния за агрессию против государств Азиатско-Тихоокеанского региона, но звучат совершенно необоснованные и нелепые обвинения в адрес нашей страны. Такой волюнтаристский подход к истории, подрывающий ооноцентричную архитектуру мироустройства, недопустим", - указал глава дипведомства.

По словам министра, Токийский и дополнивший его Хабаровский судебные процессы над японскими военными преступниками дали обширный юридический материал, который "до сих пор сохраняет процессуальную востребованность".

"В этой связи особенно ценно, что в ходе конференции будет впервые представлен полный заверенный текст на русском языке приговора международного суда в Токио, а также связанные с ним документы и материалы. Опора на эти первоисточники - залог деполитизированного, беспристрастного изучения прошлого", - подчеркнул Лавров.

Глава дипведомства выразил убежденность, что дискуссии в рамках конференции пройдут в конструктивном ключе и внесут вклад "в благородное дело противодействия историческим фальсификациям, ревизии общепризнанных международно-правовых итогов Второй мировой войны".

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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