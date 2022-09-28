Лавров: преступления японского милитаризма не должны быть забыты

"Преступления японского милитаризма не имеют срока давности и, следовательно, не должны быть забыты. При этом, к сожалению, от официального Токио не только не слышно слов раскаяния за агрессию против государств Азиатско-Тихоокеанского региона, но звучат совершенно необоснованные и нелепые обвинения в адрес нашей страны. Такой волюнтаристский подход к истории, подрывающий ооноцентричную архитектуру мироустройства, недопустим", - указал глава дипведомства.