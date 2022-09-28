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1 час назад

Захарова: Швейцария утратила нейтралитет, не выдав визу шахматисту Карпову

News.ru

Швейцария продемонстрировала неспособность проводить политику нейтралитета, не выдав въездную визу шахматисту Анатолию Карпову, заявила в своём Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что виза была нужна Карпову для участия в демонстрации фильма «Чемпион мира» в женевской штаб-квартире ООН.

Захарова обвинила Швейцарию в утрате нейтралитета из-за ситуации с Карповым
Фото: News.ruNews.ru

Берн демонстрирует неспособность проводить политику нейтралитета, которую много лет считал своим достижением, — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что Швейцария может присоединиться к новым санкциям против России, которые намерен ввести Евросоюз в связи с проведением референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. В кабмине страны заявили, что считают референдумы незаконными, противоречащими международному праву и нарушающими суверенитет Украины. В связи с этим Швейцария не признает результаты голосований, о чем некоторое время назад президент страны Игнацио Кассис заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, а МИД страны уведомил о том же посла РФ.

Политика,Мария Захарова,Анатолий Карпов,Сергей Лавров,МИД России,ООН,ЕС,
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