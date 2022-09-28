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38 минут назад

Захарова обвинила США в манипулировании темой ядерной угрозы ради своих интересов

Газета.Ruиещё 4

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что США манипулируют темой ядерной угрозы в собственных интересах.

Захарова: США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все началось с активного обсуждения спонсируемым Вашингтоном украинским политическим «истеблишментом» ядерной темы на протяжении последних десятилетий», – заявила она.

Дипломат отметила, что ядерную тему ввел в политический дискурс Запад, в последнее время ее стали активнее продвигать после заявлений киевского режима и президента Украины Владимира Зеленского о необходимости ядерного оружия для Киева.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон, с легкостью говоря об этой теме и используя все виды манипуляций и постановок без ограничений, занимается тотальным разрушением.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом сообщил Кремлю о готовности дать решительный ответ с союзниками и партнерами, если Россия допустит применение ядерного оружия. Между тем замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков указал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием.

Политика,Джейк Салливан,Владимир Зеленский,Сергей Рябков,Мария Захарова,МИД России,
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