Захарова: США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что США манипулируют темой ядерной угрозы в собственных интересах.

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«Все началось с активного обсуждения спонсируемым Вашингтоном украинским политическим «истеблишментом» ядерной темы на протяжении последних десятилетий», – заявила она.

Дипломат отметила, что ядерную тему ввел в политический дискурс Запад, в последнее время ее стали активнее продвигать после заявлений киевского режима и президента Украины Владимира Зеленского о необходимости ядерного оружия для Киева.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон, с легкостью говоря об этой теме и используя все виды манипуляций и постановок без ограничений, занимается тотальным разрушением.