Захарова: США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik, что США манипулируют темой ядерной угрозы в собственных интересах.
«Все началось с активного обсуждения спонсируемым Вашингтоном украинским политическим «истеблишментом» ядерной темы на протяжении последних десятилетий», – заявила она.
Дипломат отметила, что ядерную тему ввел в политический дискурс Запад, в последнее время ее стали активнее продвигать после заявлений киевского режима и президента Украины Владимира Зеленского о необходимости ядерного оружия для Киева.
Захарова подчеркнула, что Вашингтон, с легкостью говоря об этой теме и используя все виды манипуляций и постановок без ограничений, занимается тотальным разрушением.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом сообщил Кремлю о готовности дать решительный ответ с союзниками и партнерами, если Россия допустит применение ядерного оружия. Между тем замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков указал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием.