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28 минут назад

Politico: ЕС хочет смягчить часть санкций против России

Ura.Ru

Евросоюз намеревается ослабить санкции против России, это коснется экспорта удобрений. Об этом сообщает Politico.

«В соответствии с соглашением ЕС смягчит свои санкции в отношении других продуктов, фактически сняв запрет на поставки российских удобрений, цемента и других продуктов», — пишет Politico со ссылкой на Playbook.

Сообщается, что о таких планах заявили чиновники.

Глава Еврокомиссии: санкции «разорвут» экономику России

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова передать тонны удобрений развивающимся странам. По словам Путина, они находятся в портах европейских стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что российские удобрения можно вывезти через Европу. Позже Путин сказал, что западные страны не ответили на предложение о передаче удобрений.

Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. По словам президента РФ, целью ограничений стала «отмена России».

Политика,Видео,Антониу Гутерреш,Владимир Путин,Еврокомиссия,ООН,ЕС,
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