Евросоюз намеревается ослабить санкции против России , это коснется экспорта удобрений. Об этом сообщает Politico.

«В соответствии с соглашением ЕС смягчит свои санкции в отношении других продуктов, фактически сняв запрет на поставки российских удобрений, цемента и других продуктов», — пишет Politico со ссылкой на Playbook.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова передать тонны удобрений развивающимся странам. По словам Путина, они находятся в портах европейских стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что российские удобрения можно вывезти через Европу. Позже Путин сказал, что западные страны не ответили на предложение о передаче удобрений.