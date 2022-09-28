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7 минут назад

Небензя заявил о продолжении «процесса» референдумов в Донбассе

Lenta.ru

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал ход референдумов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также подконтрольных территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России. Он добавил, что «процесс» может пойти дальше, если Киев не изменит свою политику. Цитату приводит РБК.

Небензя: «процесс» референдумов в Донбассе может пойти дальше
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской, и Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан», — заявил Небензя.

Кроме того, российский постпред считает, что украинский народ хочет мира, «но такой сценарий не входит в планы Лондона и Вашингтона». В противном случае они бы не поставляли Киеву оружие и финансовую помощь, считает Небензя.

Итоги референдумов в Донбассе огласили вечером 27 сентября. В ДНР, ЛНР и подконтрольной части Запорожской области за вхождение в состав России проголосовали более 90 процентов избирателей, в Херсонской области — 87 процентов.

Политика,Василий Небензя,ООН,
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