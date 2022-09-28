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1 час назад

В Минюст направили просьбу упростить регистрацию брака при мобилизации

Елена Прошина

В Министерство юстиции России направлено письмо с просьбой упростить процедуру подачи заявлений на регистрацию брака онлайн, исключив необходимость электронной подписи. Автором инициативы выступил депутат Государственной Думы Сергей Леонов, передает РИА Новости.

Регистрацию брака при мобилизации захотели упростить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство напоминает, что президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. В ходе этого процесса будут призваны около 300 тысяч резервистов.

В письме парламентарий указал, что после соответствующего указа количество заявлений на регистрацию брака подскочило во всех субъектах РФ.

Отмечается, что в настоящее время заявления о заключении брака необходимо подавать лично в территориальные отделы ЗАГС. Однако депутат напомнил, что у граждан также есть возможность подать документы онлайн через Госуслуги. Леонов указал, что россиянам, желающим вступить в брак, для подачи документов необходима электронная цифровая подпись. Оформление этой подписи он назвал «целой процедурой».

В письме указано, что в связи с острой необходимостью мобилизованных граждан России получить такую государственную услугу, как регистрация брака, Министерство юстиции должно в кратчайшие сроки рассмотреть возможность упрощения подачи соответствующего заявления. Леонов предлагает временно отменить необходимость подписывать такие заявления электронной цифровой подписью.

Политика,Сергей Леонов,Владимир Путин,Минюст России,Госдума,
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