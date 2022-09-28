Регистрацию брака при мобилизации захотели упростить

В Министерство юстиции России направлено письмо с просьбой упростить процедуру подачи заявлений на регистрацию брака онлайн, исключив необходимость электронной подписи. Автором инициативы выступил депутат Государственной Думы Сергей Леонов, передает РИА Новости.

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Агентство напоминает, что президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. В ходе этого процесса будут призваны около 300 тысяч резервистов.

В письме парламентарий указал, что после соответствующего указа количество заявлений на регистрацию брака подскочило во всех субъектах РФ.

Отмечается, что в настоящее время заявления о заключении брака необходимо подавать лично в территориальные отделы ЗАГС. Однако депутат напомнил, что у граждан также есть возможность подать документы онлайн через Госуслуги. Леонов указал, что россиянам, желающим вступить в брак, для подачи документов необходима электронная цифровая подпись. Оформление этой подписи он назвал «целой процедурой».