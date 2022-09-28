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1 час назад

Посол Антонов предупредил о подходе США к опасной грани

Lenta.ru

США подходят к опасной грани, говоря о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Посол Антонов предупредил о подходе США к опасной грани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта», — указал он.

27 сентября госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США отказались запрещать Киеву наносить удары и использовать западное оружие по территориям, присоединенным к России после референдумов. Он указал, что Вашингтон не признает изменения статуса территорий, на которых прошли референдумы, и продолжат считать их частью Украины. «Украина имеет абсолютное право защищать себя на всей своей территории, включая возвращение территории, которая тем или иным образом была незаконно занята Россией», — сказал он.

27 сентября стало известно, что подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей проголосовали на референдумах за вхождение регионов в состав России на правах субъектов федерации. Так, в ДНР за присоединение отдали голоса 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожье — 93,11 процента избирателей.

Политика,Энтони Блинкен,Анатолий Антонов,
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