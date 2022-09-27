Захарова отреагировала на заявление польского депутата по «Северному потоку»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление депутата Европарламента и экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по поводу инцидента на газопроводе «Северный поток». Об этом она написала в Telegram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Это официальное заявление о теракте?» — задалась вопросом Захарова.

Сикорский прокомментировал взрывы на нитках газопровода «Северный поток» фразой «мелочь, а приятно». Также он поблагодарил США, не уточнив, что имеет в виду. Однако позднее политик разместил цитату американского президента Джо Байдена, угрожавшего уничтожить газопровод.