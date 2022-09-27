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28 минут назад

Матвиенко назвала дату рассмотрения вопроса о включении новых субъектов в состав РФ

Елена Прошина

Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ во время планового заседания 4 октября.

Матвиенко сообщила дату рассмотрения вопроса о включении новых субъектов в состав РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Она отметила, что данный вопрос будет рассмотрен только если жители этих территорий проголосуют за вхождение в состав РФ на проходящих референдумах.

«Пока не вижу необходимости в каких-то внеплановых заседаниях. Полагаю, что мы уже 4 октября, в случае если все подтвердится, все пройдет хорошо, рассмотрим этот вопрос», — сказала Матвиенко.

Она напомнила, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях завершаются сегодня. Однако еще пару дней будут подводиться их итоги.

Напомним, что референдумы о вхождении в состав РФ в качестве субъектов проходили в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября.

Кроме того голосование было организовано в ряде регионов России, где находятся беженцы с Донбасса и других территорий Украины.

Политика,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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