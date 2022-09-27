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1 час назад

Пасечник: явка более 90% на референдуме в ЛНР говорит о том, что он прошел успешно

ТАСС

Референдум о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России прошел успешно, о чем свидетельствует явка избирателей, составившая более 90%. Такой оценкой поделился с ТАСС во вторник глава республики Леонид Пасечник.

Пасечник: явка более 90% на референдуме в ЛНР говорит об успехе
Фото: риа новостириа новости

"Считаю, что референдум на территории Луганской Народной Республики состоялся. Прошел он очень успешно. Об этом говорят цифры по явке наших избирателей. Более чем 90%", - отметил он.

По словам главы республики, более точные цифры поступят чуть позже.

"Какое количество людей отдали свои голоса за вхождение в состав Российской Федерации, сколько против, об этом, я думаю, информация будет к 19:00-19:30 [мск], может быть, к 20:00 [мск] сегодня", - отметил Пасечник.

Политика,Леонид Пасечник,
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