Пасечник: явка более 90% на референдуме в ЛНР говорит об успехе

Референдум о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России прошел успешно, о чем свидетельствует явка избирателей, составившая более 90%. Такой оценкой поделился с ТАСС во вторник глава республики Леонид Пасечник.
"Считаю, что референдум на территории Луганской Народной Республики состоялся. Прошел он очень успешно. Об этом говорят цифры по явке наших избирателей. Более чем 90%", - отметил он.
По словам главы республики, более точные цифры поступят чуть позже.
"Какое количество людей отдали свои голоса за вхождение в состав Российской Федерации, сколько против, об этом, я думаю, информация будет к 19:00-19:30 [мск], может быть, к 20:00 [мск] сегодня", - отметил Пасечник.