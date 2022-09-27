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1 час назад

Захарова: отход ЕС от консенсуса при принятии решений подорвет сами основы объединения

ТАСС

Брюссель рассматривает возможность отказа от консенсуса при принятии политических решений в ЕС, этот шаг подорвет сами основы объединения. Об этом написала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова: Захарова: решение ЕС может подорвать сами основы объединения
Фото:  риа новости риа новости

"В Брюсселе должны понимать, что отход от консенсуса подорвет всю юридическую и даже философско-политическую базу Евросоюза, - отметила дипломат. - Если в Брюсселе под давлением [главы Еврокомиссии] фрау [Урсулы] фон дер Ляйен пойдут по пути рекрутирования большинства для продавливания единственного нужного решения, если Евросоюз откажется от консенсуса, это добьет замысел, который лег в основу европейского объединения. Как минимум - в том виде, в котором мы его знаем".

Политика,Мария Захарова,МИД России,Еврокомиссия,ЕС,
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