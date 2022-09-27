Захарова: Захарова: решение ЕС может подорвать сами основы объединения

"В Брюсселе должны понимать, что отход от консенсуса подорвет всю юридическую и даже философско-политическую базу Евросоюза, - отметила дипломат. - Если в Брюсселе под давлением [главы Еврокомиссии] фрау [Урсулы] фон дер Ляйен пойдут по пути рекрутирования большинства для продавливания единственного нужного решения, если Евросоюз откажется от консенсуса, это добьет замысел, который лег в основу европейского объединения. Как минимум - в том виде, в котором мы его знаем".