Глава Крыма Сергей Аксенов высказался о завершении референдумов

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале прокомментировал завершение голосования о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

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Он напомнил, что во всех четырех регионах референдумы были признаны состоявшимися. Как указал чиновник, теперь будет проводиться работа по обработке протоколов и подсчету голосов.

«Но самое сложное уже осталось позади — люди после стольких лет издевательств и лишений наконец получили право самим вершить свою судьбу», — написал он в Telegram.

Аксенов также заявил, что Украина «всеми силами» предпринимала попытки сорвать референдумы, запугать мирных граждан. Он отметил, что у киевских властей ничего не вышло и в настоящее время они «беснуются в бессильной злобе».

«Им ненавистна радость и надежда народов освобожденных территорий, их вера в Россию. Пусть захлебнутся в своей ненависти. А мы скоро станем еще больше и сильнее», — заключил глава Крыма.