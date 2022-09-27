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27 минут назад

Глава Крыма Аксенов - о референдумах: Россия скоро станет еще больше и сильнее

Газета.Ru

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале прокомментировал завершение голосования о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался о завершении референдумов
Фото: риа новостириа новости

Он напомнил, что во всех четырех регионах референдумы были признаны состоявшимися. Как указал чиновник, теперь будет проводиться работа по обработке протоколов и подсчету голосов.

«Но самое сложное уже осталось позади — люди после стольких лет издевательств и лишений наконец получили право самим вершить свою судьбу», — написал он в Telegram.

Аксенов также заявил, что Украина «всеми силами» предпринимала попытки сорвать референдумы, запугать мирных граждан. Он отметил, что у киевских властей ничего не вышло и в настоящее время они «беснуются в бессильной злобе».

«Им ненавистна радость и надежда народов освобожденных территорий, их вера в Россию. Пусть захлебнутся в своей ненависти. А мы скоро станем еще больше и сильнее», — заключил глава Крыма.

Ранее стали известны первые результаты голосования на референдумах о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав России.

Политика,Сергей Аксенов,
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