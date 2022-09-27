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1 час назад

Валуев заявил, что ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье обязательно будут с Россией

ТАСС

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области обязательно будут с Россией, заявил депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Валуев заявил, что ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье обязательно будут с Россией
Фото: риа новостириа новости

"Уже по всем экзитполам референдум состоялся, пришедших за 50%. По тем даже разговорам с людьми - мы же имели возможность с ними пообщаться, - видно, что Луганщина будет с Россией. Я уверен, что и Донецкая Народная Республика, и вновь освобожденные области Украины обязательно будут с Россией", - сказал он журналистам в Луганске.

Также он считает, что военные и политические преступники понесут наказание за свои преступления в Донбассе.

"Это время обязательно настанет. Перед справедливым судом обязательно предстанут военные и политические преступники нынешнего времени", - уточнил он.

Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов РФ. Голосование на всех этих территориях проходит с 23 по 27 сентября.

Политика,Николай Валуев,Госдума,
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