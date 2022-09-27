Валуев заявил, что ДНР, ЛНР, Херсонщина и Запорожье обязательно будут с Россией

"Уже по всем экзитполам референдум состоялся, пришедших за 50%. По тем даже разговорам с людьми - мы же имели возможность с ними пообщаться, - видно, что Луганщина будет с Россией. Я уверен, что и Донецкая Народная Республика, и вновь освобожденные области Украины обязательно будут с Россией", - сказал он журналистам в Луганске.