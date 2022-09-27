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1 час назад

Бывший постпред России при ЕС назначен сенатором

Мария Иванова

Бывший постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов наделен полномочиями сенатора от Республики Карелии. Об этом пишет ТАСС.

Бывший постпред России при ЕС назначен сенатором
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Чижов сообщил, что скоро покинет Брюссель, так как срок его командировки подошел к концу. По его словам, ему уже неуютно выступать в качестве «живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС». 26 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Чижова от этой должности.

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о назначении Владимира Чижова на новую должность.

«Постановляю наделить с 27 сентября 2022 года Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия», - говорится в указе.

Чижов отметил, что намерен заняться вопросом оттока населения из Карелии в другие регионы страны.

«Республика интересная и как субъект РФ, и сама по себе. Ситуация, я так понимаю, здесь стабильная, хотя и непростая. Я смотрю, например, [на] отток населения. С этим надо что-то делать», - пояснил он.

Новый сенатор также пообещал «в меру своей компетенции содействовать продвижению Карелии вперед».

Политика,Артур Парфенчиков,Владимир Чижов,Владимир Путин,ЕС,
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