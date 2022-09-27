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1 час назад

Путин: Ситуация с поставками зерна в беднейшие страны не меняется

Ирина Лебедева

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с поставками продовольствия беднейшим странам в мире «надувательством» со стороны Запада. Об этом пишет «Российская газета».

По его словам, зерно из Украины продолжает уходить мимо беднейших стран. Так, на 23 сентября из 203 кораблей только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН.

«А из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали как страну назначения, страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в Европейский Союз», - сказал Путин.

Он добавил, что то, что говорит по этому поводу Россия, никто не слышит и ситуация не меняется.

«Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», - заявил президент.

Кроме того, он отметил, что коллективный Запад хищнически ведет себя мировом рынке продовольствия. По его словам, стоимость продовольствия на мировом рынке вернулась на уровни начала года, но при этом на 40% выше, чем в 2020 году. Президент отметил, что богатейшие страны мира продолжают активную скупку продовольствия, используя эмиссию, которую они постоянно проводят.

Политика,Видео,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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