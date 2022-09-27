Путин: Ситуация с поставками зерна в беднейшие страны не меняется

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с поставками продовольствия беднейшим странам в мире «надувательством» со стороны Запада. Об этом пишет «Российская газета».

По его словам, зерно из Украины продолжает уходить мимо беднейших стран. Так, на 23 сентября из 203 кораблей только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН.

«А из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали как страну назначения, страну-посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в Европейский Союз», - сказал Путин.

Он добавил, что то, что говорит по этому поводу Россия, никто не слышит и ситуация не меняется.

«Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», - заявил президент.