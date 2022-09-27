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21 минуту назад

В Кремле заявили о готовности к переговорам с Украиной

Алиса Селезнёва

Москва, разумеется, готова вести переговоры с Киевом, однако по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своей целью организацию в ближайшее время встречи глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, Анкаре уже удалось добиться значительных успехов в дипломатической сфере, ведя диалог и с Москвой, и с Киевом, его итогом стала зерновая сделка.

Песков ответил на вопрос об окончании СВО на Украине

Официальный представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин ранее заявлял о готовности Россия вести переговоры с Украиной.

«Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия, об этом мы неоднократно говорили. Но в целом принцип сохраняется прежним: все цели специальной военной операции», — заметил Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что на встрече российского и турецкого лидеров было отмечено, что «с переговорного трека полностью ушла украинская сторона, поэтому специальная военная операция продолжается».

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В настоящее время российско-украинские мирные переговоры приостановлены. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условием их возобновления возвращение Россией «всех территорий, утраченных с начала военной спецоперации 24 февраля».

При этом глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что украинские власти находятся под полным влиянием западных стран и именно они не дают Киеву вести переговоры о мире. По его словам, возвращения к переговорному процессу не будет, пока Киев не получит на это разрешения у Вашингтона.

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