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52 минуты назад

Судья КС РФ Константин Арановский ушел в отставку

ТАСС

Конституционный суд Российской Федерации (КС РФ) прекратил полномочия судьи КС РФ Константина Арановского. Информация об этом появилась на сайте судебного органа во вторник.

Судья КС РФ Константин Арановский ушел в отставку
Фото: риа новостириа новости

"Конституционный Суд РФ рассмотрел личное заявление судьи КС РФ Константина Арановского об отставке до достижения им предельного возраста пребывания в соответствующей должности и удовлетворил его. С 27 сентября 2022 года Константин Арановский - судья КС РФ в отставке", - говорится в сообщении.

Арановский был назначен судьей КС 3 марта 2010 года на 266-м заседании Совета Федерации Федерального Собрания России по представлению президента РФ Дмитрия Медведева.

Ранее ТАСС сообщал, что в Конституционном суде России дали комментарий о мнении Арановского, который назвал Советский Союз "незаконно созданным государством" и заявил, что РФ не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Судья высказал свое предположение в дополнение к декабрьскому постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в ходе советских репрессий.

"Особое мнение или мнение судьи Конституционного суда является, по существу, его личным мнением, отличающимся от того, которого придерживается большинство судей Конституционного суда по этому вопросу", - говорилось в том сообщении.

Политика,Дмитрий Медведев,Конституционный суд,Совет Федерации,
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