«Военный угар» и «наркотические сны»: Медведев высказался о властях Украины

Власти Украины находятся в «постоянном военном угаре с недолгими паузами на причудливые наркотические сны», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он указал на это, считая, что западные страны не будут вмешиваться в конфликт на Украине и реагировать аналогичным образом, если Россия «будет вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима». Медведев понадеялся, что Киев сможет осознать это, но признал, что это «почти нереально».

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«Безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для НАТО гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины. <…> Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому — проглотят использование любого оружия в текущем конфликте», — высказался зампред Совбеза.

Также Медведев заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в случае необходимости. По словам политика, это возможно в том случае, если угроза России превысит «установленный предел опасности».

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал заявления о риске использования ядерного оружия на Украине.

«Тема последних дней – российская ядерная угроза. Байден и Трасс, разные вторичные блинкины и салливаны, брызгая атлантической слюной, требуют от России убрать руку со своей «ядерной кнопки». Все вместе беспрестанно грозят нам «ужасающими» последствиями, если Россия применит ядерное оружие. А молодая умом лондонская тетя и вовсе готова сразу начать с нашей страной обмен ядерными ударами», — пишет Медведев.

Он добавил, что согласно законодательству России, ядерное оружие может быть применено только при угрозе существованию России — в том числе, если против России или ее союзников будет применено ядерное оружие. Медведев отметил, что Россия не позволит появиться ядерному оружию у враждебных соседей.

Кроме того, Медведев спрогнозировал ситуацию, при котором Россия будет вынуждена использовать ядерное оружие на Украине. По его мнению, НАТО не будет вмешиваться из-за риска начала полномасштабной ядерной войны России против Запада.

«А потому — проглотят использование любого оружия в текущем конфликте», — пишет Медведев.

Ни США, ни Израиль не передадут Украине ядерное оружие, заявил военный эксперт Геннадий Алехин, сообщает "Украина.ру".

"Грязную какую-то бомбу они произвести могут. Я не сомневаюсь, что Израиль им ничего не предоставит, как и США. Таких прецедентов не было", — заявил эксперт.

По словам эксперта, Украина и Соединенные Штаты пытаются втянуть Российскую Федерацию в ядерную войну своими провокационными действиями и заявлениями.

На сайте CNN из Соединенных Штатов Америки читатели узнали о тактическом ядерном оружии Российской Федерации, сообщает "Русская Весна".

Тактические ядерные боеголовки используются на территории ограниченного поле боя, например, для уничтожения танкового батальона или боевой группы авианосца.

Для сравнения, самые мощные "стратегические" боеголовки Вооруженных сил РФ имеют мощность около 500-800 килотонн и предназначены для поражения целого города или нескольких населенных пунктов одновременно.

Считается, что запас тактического ядерного оружия Российской Федерации создавался под применение против центров управления и европейских авиабаз, что может ограничить число жертв среди гражданского населения в ближайших к ним районах.

Западные союзники Украины разработали план ответных действий в случае применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации, стратегия включает в том числе и военные меры. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на официальные лица Запада.

— Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию, — говорится в материале.

По словам одного из источников издания, РФ и Запад имеют разное понимание «красной линии» в вопросе конфликта на Украине. В FT отметили, что члены НАТО в частном порядке передали Москве свою позицию, при этом описав масштаб ответных действий на применение ядерного оружия. На Западе уверены, что «угрозы возмездия станут лучшим сдерживающим фактором», передает РИА Новости.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Штатов разработала план на случай якобы возможного применения Россией ядерного оружия, однако Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к расширению имеющегося конфликта.

Власти США на данном этапе не видят никаких признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. Это признала на регулярном брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В свете недавних высказываний представителей вашингтонской администрации о "катастрофических" последствиях применения ядерного оружия ее спросили, считают ли американские власти, что в настоящий момент "вероятность использования РФ ядерного оружия выше, чем в феврале или марте".

"Что касается свидетельств [подготовки к применению ядерного оружия] или шансов, то мы этого не видим на данный момент. Мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, однако мы не видим каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на нынешнем этапе", - ответила Жан-Пьер.



"Угроза [президента РФ Владимира] Путина о применении ядерного оружия против Европы является безответственной и безрассудной. <...> Последствия применения ядерного оружия будут катастрофическими для России и мира, Россия будет изгоем на мировой арене. Это не новая риторика, мы ранее слышали это от России. <...> Они делали эти угрозы в течение этого конфликта [на Украине]", - утверждала она позднее. Представитель Белого дома также отметила, что "Россия сама неоднократно заявляла, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует вести". "Это то, что они говорили, в том числе ранее в этом году в совместном заявлении постоянных членов СБ ООН", - подчеркнула Жан-Пьер.

После этого один из журналистов попросил ее пояснить, о каких именно "катастрофических последствиях" идет речь, предполагают ли они "какой-либо военный ответ".

"[Помощник президента США по национальной безопасности] Джейк Салливан говорил вчера, что у нас были частные беседы. Он, Совет национальной безопасности Белого дома, его команда в частном порядке <...> взаимодействовали напрямую с российской стороной, и они (власти РФ - прим. ТАСС) понимают это, они точно понимают, какими будут последствия. Мы не намерены излагать это публично. Мы не намерены вести эти переговоры <...> публично", - ответила пресс-секретарь американского лидера.



"У нас нет никаких звонков, которые можно было бы анонсировать на данном этапе", - добавила она в ответ на уточняющий вопрос, планирует ли глава вашингтонской администрации Джо Байден обсудить этот вопрос напрямую с президентом РФ.

Готовность США навязать РФ экономические издержки

Она добавила, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками готовы быстро навязать РФ дополнительные жесткие экономические издержки в случае вхождении в ее состав частей Украины.

"Мы никогда не признаем, что это территории являются чем-либо, кроме как частью Украины", - заявила она.



"Что касается фальшивых референдумов, фальшивых голосований, которые мы видим в последние пару дней, то мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы привлекать Россию к ответственности, а также поддерживать Украину так долго, как это потребуется", - добавила пресс-секретарь.



"Мы готовы создать дополнительные быстрые и жесткие экономические издержки для России вместе с нашими союзниками и партнерами в ответ на эти действия, которые мы в настоящий момент наблюдаем", - сказала она.



"Вы услышите от нас дополнительно на эту тему в ближайшие дни", - уточнила Жан-Пьер, но не стала отвечать на вопрос, означают ли ее слова, что на этой неделе можно ждать новые антироссийские меры со стороны Вашингтона.

Референдумы о вхождении в состав России проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября включительно. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва поддержит решение, которое будет принято на этих референдумах.

Позиции двух стран

Байден 21 сентября заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что Москва выступила с "откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг назвала "неприличным" выступление американского лидера, заявив, что он "приписал президенту России слова о том, что наша страна угрожает миру ядерным оружием".

Салливан в воскресенье заявил, что власти Соединенных Штатов "на очень высоком уровне" сообщили Москве, что последствия применения РФ ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия, Вашингтон даст решительный ответ. Дипломатический источник ранее в понедельник заявил ТАСС, что Салливан "имел в виду самого себя", говоря, что Вашингтон "на очень высоком уровне" послал сигнал Москве о ядерном оружии.