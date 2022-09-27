В МИД России заявили о беспрецедентной медийной агрессии коллективного Запада

Россия фиксирует не имеющую аналогов в истории медийную и идеологическую агрессию коллективного Запада. Об этом заявил во вторник заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов на Евразийском медиафоруме журналистов, литераторов и блогеров "Мост".

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"В данный момент мы наблюдаем не имеющую аналогов в мировой истории медийную и идеологическую агрессию так называемого коллективного Запада против России и его попытки выстроить вокруг нашей страны информационные кордоны", - указал он.

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Гаврилов отметил, что на этом фоне "как никогда актуальны задачи укрепления разноплановых дружеских связей с народами государств Евразии, формирования объединительной конструктивной повестки на принципах истинного равноправия и взаимоуважения". Дипломат подчеркнул, что эта работа относится к числу "безусловных приоритетов МИД России".

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ обратил внимание на то, что Евразийский медиафорум играет "исключительно полезную роль в деле консолидации многонационального профессионального сообщества в интересах построения устойчивого внешним воздействиям информационно-культурного пространства на континенте".

Также дипломат отметил, что на форуме присутствуют представители народных республик Донбасса.

"Позвольте от всей души поздравить и искренне порадоваться долгожданной возможности самостоятельно определять свою судьбу на референдумах, завершение которых ожидается уже сегодня. Уверены, что при любом раскладе выбор неизменно будет сделан в пользу сплоченности, взаимовыручки, заботы о людях и совместного будущего", - добавил он.

Кроме этого, Гаврилов указал, что сейчас обсуждаются такие новаторские идеи, как создание информационного хаба медиацентра "Новороссия", "реализация которых шаг за шагом приближает к построению единого евразийского информационного пространства".

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