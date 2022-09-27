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29 минут назад

«Ведомости»: Рогозин станет полпредом президента в Крыму, ДНР и ЛНР

Мария Иванова

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, вероятно, станет полномочным представителем президента России в новом федеральном округе - Крымском. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Совете Федерации, администрации президента и на собеседника, близкого к крымскому правительству.

15 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Рогозина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что отставка Рогозина не связана с претензиями к его работе.

Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса»

«Московский комсомолец» писал, что новый пост Рогозина будет связан с Украиной.

Источники «Ведомостей» заявили, что в России планируют создать новый федеральный округ – Крымский, в состав которого войдут Крым и присоединенные после референдумов ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Один из собеседников газеты заявил, что решение по Рогозину примут в ближайшее время и оно «с большой вероятностью будет положительным».

Источник «Ведомостей» заявил, что новый федеральный округ понадобилось создать из-за «непростой ситуации» вокруг референдумов. Он подчеркнул, что для управления новыми территориями потребуется «политический тяжеловес».

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