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1 час назад

«Ведомости»: после референдума в России может быть создан Крымский округ

RT на русскомиещё 2

После референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях в России могут создать Крымский округ, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

«В России могут создать новый федеральный округ — Крымский, в его состав войдут и сам полуостров, и присоединённые в результате референдумов ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области», — говорится в материале.

Отмечается, что полпредом региона может стать бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса»

Заключительный день референдума о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начался 27 сентября.

Политика,Видео,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Роскосмос,
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