Реакция Токио на задержание консула японского генконсульства Мотоки Тацунори во Владивостоке не обоснована. Так на требования Японии об извинениях со стороны Москвы ответил посол РФ в Токио Михаил Галузин, передает ТАСС во вторник, 27 сентября.

По его словам, японский дипломат «действовал вопреки своему статусу», а также нарушил Венскую конвенцию и российское законодательство. В связи с этим какие-либо претензии со стороны Токио в данном случае не выглядят убедительными, подчеркнул посол.

«Скорее это у российской стороны есть основания для решительного протеста, который был заявлен вчера, а также есть все основания требовать извинений за подобное поведение японского дипломата и требовать недопущения таких действий японских дипломатов в России в дальнейшем», — заключил Галузин.

Он также отметил, что российские правоохранители при задержании действовали в строгом соответствии с законодательством РФ.

Ранее 27 сентября стало известно, что Галузина вызвали в МИД Японии с требованием получить официальные извинения по поводу задержании во Владивостоке консула Тацунори за сбор секретных сведений. По мнению японского внешнеполитического ведомства, никаких доказательств того, что Тацунори занимался незаконной деятельностью, нет.