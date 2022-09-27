Названо пошатнувшее мировые рынки решение Путина

По словам обозревателя, после выступления российского лидера в мире воцарился хаос. Он отметил, что Москва продемонстрировала Западу, что не собирается проигрывать, а Европа и США понесут ответственность за свои решения об оказании помощи Украине и введении антироссийских санкций.