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35 минут назад

"Ъ": РФ и США успокаивают друг друга по неофициальной линии

Газета.Ru

По данным издания "Коммерсантъ", высокопоставленные американские и российские чиновники и дипломаты, несмотря на противостояние, продолжают контактировать и посылать друг другу сигналы по непубличным каналам связи. Кремль предупреждал Белый дом, пишет издание, что поддержка Киева может привести государства к "опасной черте".

"Опасная черта": Стало известно о неофициальных переговорах РФ и США
Фото: APAP

В свою очередь Вашингтон заявлял о "катастрофических последствиях" в случае применения российской стороной ядерного оружия. Как пишет "Коммерсантъ", по неофициальным каналам страны призывают друг друга успокоиться.

Путин дал совет Западу

Утром 21 сентября российский президент Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу обратились по телевидению к россиянам.

Путин объявил о частичной мобилизации и пообещал поддержать итоги референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Шойгу впервые с марта назвал количество погибших служащих ВС РФ в спецоперации и заявил, что мобилизовать планируется 300 тыс. человек. Подробности – в материале "Газеты.Ru".

Политика,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Верховный суд,Коммерсант,
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