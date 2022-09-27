"Опасная черта": Стало известно о неофициальных переговорах РФ и США

По данным издания "Коммерсантъ", высокопоставленные американские и российские чиновники и дипломаты, несмотря на противостояние, продолжают контактировать и посылать друг другу сигналы по непубличным каналам связи. Кремль предупреждал Белый дом, пишет издание, что поддержка Киева может привести государства к "опасной черте".

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В свою очередь Вашингтон заявлял о "катастрофических последствиях" в случае применения российской стороной ядерного оружия. Как пишет "Коммерсантъ", по неофициальным каналам страны призывают друг друга успокоиться.

Утром 21 сентября российский президент Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу обратились по телевидению к россиянам.