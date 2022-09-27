"Опасная черта": Стало известно о неофициальных переговорах РФ и США

По данным издания "Коммерсантъ", высокопоставленные американские и российские чиновники и дипломаты, несмотря на противостояние, продолжают контактировать и посылать друг другу сигналы по непубличным каналам связи. Кремль предупреждал Белый дом, пишет издание, что поддержка Киева может привести государства к "опасной черте".
В свою очередь Вашингтон заявлял о "катастрофических последствиях" в случае применения российской стороной ядерного оружия. Как пишет "Коммерсантъ", по неофициальным каналам страны призывают друг друга успокоиться.
Утром 21 сентября российский президент Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу обратились по телевидению к россиянам.
Путин объявил о частичной мобилизации и пообещал поддержать итоги референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Шойгу впервые с марта назвал количество погибших служащих ВС РФ в спецоперации и заявил, что мобилизовать планируется 300 тыс. человек. Подробности – в материале "Газеты.Ru".