Комитет Госдумы одобрил кредитные каникулы для мобилизованных

Комитет Госдумы по финансовому рынку принял в первом чтении законопроект о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Речь идет о мобилизованных и призванных по контракту граждан РФ, а также всех, кто находится на их иждивении. Согласно проекту, они смогут приостановить исполнение своих обязательств на определенный срок или уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Для этого им необходимо обратиться к кредитору с требованием об изменении условий займа не позднее 31 декабря 2023 года.

При этом в случае смерти военнослужащего при прохождении службы или в результате ранения их обязательства, а также лиц, находящихся на их иждивении, полностью прекратятся. Максимальный размер кредитов и займов, которые будут списываться, правительство РФ и Центробанк еще не установили.