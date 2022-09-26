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27 минут назад

Комитет Госдумы одобрил кредитные каникулы для мобилизованных

Елена Прошина

Комитет Госдумы по финансовому рынку принял в первом чтении законопроект о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным. Об этом сообщает «РИА Новости».

Комитет Госдумы одобрил кредитные каникулы для мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о мобилизованных и призванных по контракту граждан РФ, а также всех, кто находится на их иждивении. Согласно проекту, они смогут приостановить исполнение своих обязательств на определенный срок или уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Для этого им необходимо обратиться к кредитору с требованием об изменении условий займа не позднее 31 декабря 2023 года.

При этом в случае смерти военнослужащего при прохождении службы или в результате ранения их обязательства, а также лиц, находящихся на их иждивении, полностью прекратятся. Максимальный размер кредитов и займов, которые будут списываться, правительство РФ и Центробанк еще не установили.

На рассмотрение Госдумы законопроект планируют вынести уже 27 сентября.

Политика,Армия,Украина,Госдума,Правительство РФ,
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